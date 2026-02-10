Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέπεμψε την προσφυγή της WhatsApp κατά του ευρωπαϊκού εποπτικού οργάνου για την προστασία δεδομένων πίσω στο Γενικό Δικαστήριο, παρατείνοντας μια δικαστική διαμάχη που συνδέεται με πρόστιμο €225 εκατ. που επιβλήθηκε στην εταιρεία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσφυγή της WhatsApp Ireland κατά της δεσμευτικής απόφασης 1/2021 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι παραδεκτή.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ αναιρεί προηγούμενη κρίση του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε απορρίψει την προσφυγή της WhatsApp με το σκεπτικό ότι η απόφαση του ΕΣΠΔ δεν αφορούσε άμεσα την εταιρεία και δεν μπορούσε να προσβληθεί αυτοτελώς. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε, αντίθετα, ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι δεσμευτική πράξη ενωσιακού οργάνου και επηρεάζει άμεσα τη νομική θέση της WhatsApp.

Η υπόθεση αφορά την παρέμβαση του ΕΣΠΔ σε διαφωνία μεταξύ εθνικών αρχών, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί η ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων να αυξήσει τα διορθωτικά μέτρα εις βάρος της WhatsApp, μεταξύ των οποίων και τα πρόστιμα. Στη συνέχεια, η ιρλανδική αρχή επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμα συνολικού ύψους €225 εκατ. για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η WhatsApp είχε προσφύγει κατά της απόφασης του ευρωπαϊκού εποπτικού οργάνου, όμως το Γενικό Δικαστήριο είχε απορρίψει την προσφυγή το 2022. Με τη νέα απόφαση, η υπόθεση επιστρέφει πλέον στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο θα εξετάσει για πρώτη φορά την υπόθεση επί της ουσίας, δηλαδή αν η WhatsApp παραβίασε πράγματι τον GDPR.

Πηγή: ΚΥΠΕ