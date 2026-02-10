Ξεκίνησε στην Καλιφόρνια μια ιστορική δίκη κατά των εταιρειών Meta (Instagram) και YouTube, με κατηγορίες ότι σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους ως «μηχανές εθισμού» που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Οι δικηγόροι της ενάγουσας, η οποία αναφέρεται με τα αρχικά K.G.M. επειδή τα γεγονότα συνέβησαν όταν ήταν ανήλικη, υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δημιούργησαν σκόπιμα μηχανισμούς που προκαλούν εθισμό στον εγκέφαλο των παιδιών, προκειμένου να αυξήσουν τον χρόνο χρήσης και τα διαφημιστικά τους έσοδα. Παρουσιάστηκαν εσωτερικά έγγραφα και email, μεταξύ των οποίων και μήνυμα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ το 2015 που ζητούσε αύξηση του «χρόνου παραμονής» των χρηστών στις πλατφόρμες.

Από την πλευρά τους, οι Meta και YouTube αρνούνται την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι τα ψυχικά προβλήματα της K.G.M. οφείλονται σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες, όπως κακοποίηση και παραμέληση, και όχι στον σχεδιασμό των πλατφορμών.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες, θεωρείται καθοριστική, καθώς μπορεί να επηρεάσει χιλιάδες παρόμοιες αγωγές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Θα καταθέσουν ειδικοί, συγγενείς παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, πρώην στελέχη της Meta που έγιναν πληροφοριοδότες, καθώς και κορυφαία στελέχη των εταιρειών.

Παράλληλα, 29 γενικοί εισαγγελείς Πολιτειών ζητούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στη Meta, όπως διαγραφή λογαριασμών κάτω των 13 ετών, περιορισμό «εθιστικών» λειτουργιών (όπως το ατελείωτο scroll και το autoplay) και χρονικά όρια χρήσης για ανηλίκους.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για το πώς θα αντιμετωπιστεί νομικά η ευθύνη των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχική υγεία των νέων.