Μια αναρχική ομάδα ανέλαβε τη Δευτέρα (9/2) την ευθύνη για δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία το περασμένο Σάββατο (7/2) και για τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων την πρώτη πλήρη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία ανέφερε τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικές τοποθεσίες νωρίς το Σάββατο (7/2), τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις έως και 2,5 ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας και περιφερειακά, ιδιαίτερα γύρω από την πόλη της Μπολόνια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν σημειώθηκαν ζημιές σε τρένα.

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η αναρχική ομάδα ανέφερε ότι η προοδευτική καταστολή των διαδηλώσεων από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι είχε καταστήσει την αντιπαράθεση στους δρόμους «αναποτελεσματική» και ότι έπρεπε να βρουν άλλες μορφές διαμαρτυρίας.

«Φαίνεται, επομένως, αναγκαίο να υιοθετηθούν παράνομες μέθοδοι, να αποκεντρωθεί η σύγκρουση και να πολλαπλασιαστούν τα μέτωπά της, καθώς και να στραφούμε στην αυτοάμυνα και τη δολιοφθορά προκειμένου να επιβιώσουμε στους καιρούς που έρχονται», ανέφερε η ανακοίνωση των αναρχικών.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία σχετικά με την ανακοίνωση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος ηγείται του Υπουργείου Μεταφορών, δεσμεύτηκε να συλλάβει τους αναρχικούς.«Θα κάνουμε τα πάντα για να... εντοπίσουμε και να ξετρυπώσουμε αυτούς τους τραμπούκους όπου κι αν κρύβονται, να τους βάλουμε στη φυλακή και να αντιμετωπίσουμε όσους τους υπερασπίζονται», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Ζήτω οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σύμβολο μιας Ιταλίας που δημιουργεί, που συγκινεί, που δεν τα παρατά ποτέ», πρόσθεσε.

Οι αναρχικοί κατήγγειλαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως «εξιδανίκευση του εθνικισμού», υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση προσφέρει ένα «πεδίο δοκιμής» για την αστυνόμευση πλήθους και την παρακολούθηση των μετακινήσεων.

Λίγο μετά την επίθεση του Σαββάτου (7/2) στις σιδηροδρομικές υποδομές, μια μικρή ομάδα περίπου 100 κουκουλοφόρων διαδηλωτών πέταξε καπνογόνα και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, αφού αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο μιας αντί-ολυμπιακής διαδήλωσης στο Μιλάνο, συνδιοργανώτρια πόλη των Αγώνων.

Η Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τους διαδηλωτές στους δρόμους και τους σαμποτέρ ως «εχθρούς της Ιταλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ρόιτερς