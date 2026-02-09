Κανάλια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης ανάρτησαν βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο επίθεσης εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής Ομάδας Κρούσης του στην Αραβική Θάλασσα.

Στο βίντεο απεικονίζεται συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραύλους και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επίδειξη ισχύος και ψυχολογικό πόλεμο.

Διαβάστε επίσης: Ουκρανία-Γαλλία: Θέλουν να αναπτύξουν την κοινή τους παραγωγή όπλων

Πηγή: skai.gr

 

 