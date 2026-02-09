Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο κατεδίωκαν από την Καραϊβική, και είχε παρακάμψει τον αποκλεισμό που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν από ή προς τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

«Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν» το πλοίο, απάντησε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αφότου ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν» στο Aquila II «χωρίς απρόοπτα», ύστερα από μακρά καταδίωξη μεταξύ Καραϊβικής και Ινδικού.

Το Aquilla II είχε αποπλεύσει μαζί με άλλα πλοία από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου. Μετέφερε περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου και προορισμός του ήταν η Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας (Petróleos de Venezuela, S.A. / PDVSA) τα οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα περισσότερα από αυτά τα πλοία έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα ή έχουν κατασχεθεί από αμερικανικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters