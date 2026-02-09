Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να προωθηθούν γύρω από την πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ελπίζοντας ότι θα καταλάβουν αυτόν τον στρατηγικής σημασίας κόμβο, έπειτα από πολύμηνες μάχες, ανέφερε σήμερα ο ουκρανικός στρατός. Η Ουκρανία αγωνίζεται να σταματήσει την προέλαση των Ρώσων γύρω από το Ποκρόφσκ και σε άλλα μέρη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ενώ ταυτόχρονα πιέζεται από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κρατούν ακόμη το βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με πληθυσμό 60.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο. Παράλληλα, υπερασπίζονται τη μικρότερη, γειτονική πόλη Μίρνοχραντ.

Στο Ποκρόφσκ, έναν σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο, μαίνονται σφοδρές μάχες εδώ και έναν χρόνο. Η πτώση του θα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας στο μέτωπο μετά την κατάληψη της πόλης Αβντιίφκα, στις αρχές του 2024.

Στα τέλη του περασμένου έτους η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι έχει ήδη καταλάβει το Ποκρόφσκ, κάτι που διαψεύδεται από το Κίεβο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, από τις αρχές του 2023 η Ρωσία έχει καταλάβει μόνο το 1,3% του ουκρανικού εδάφους, ωστόσο οι βομβαρδισμοί της προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο εθνικό δίκτυο ενέργειας, τους τελευταίους μήνες.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία «πιέζει στην περιοχή του Ποκρόφσκ και του Μίρνοχραντ» εκμεταλλευόμενη την «ανεπαρκή» αντιαεροπορική άμυνα, χρησιμοποιώντας τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και ελέγχοντας υψώματα χάρη στη μεγαλύτερη δύναμη πυρός που διαθέτει.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς ερευνητές ανοιχτών πηγών του DeepState, το ρωσικό πεζικό κινείται στο βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ και προσπαθεί να πιέσει προς το γειτονικό χωριό Χρίσινε. Η ομάδα αυτή, ο χάρτης της οποίας έδειχνε σχεδόν όλο το Ποκρόφσκ και μεγάλο μέρος του Μίρνοχραντ υπό ρωσικό έλεγχο, σημείωσε ότι οι σημερινές συγκρούσεις είναι «οι τελευταίες μάχες» για τις δύο πόλεις.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία κατέχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας και τμημάτων του Ντονέτσκ που είχε υπό τον έλεγχό της πριν από τον πόλεμο. Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να παραδώσει το υπόλοιπο 20% της βιομηχανικής περιοχής του Ντονέτσκ, την οποία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει ακόμη, κάτι που το Κίεβο αρνείται. Η Μόσχα λέει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να επιτύχει τους στόχους της και θεωρεί ότι το εδαφικό είναι ένα ζήτημα «θεμελιώδους σημασίας» για τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ουκρανών χαρακτηρίζει απαράδεκτη την παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονέτσκ, το οποίο περιλαμβάνει τις αποκαλούμενες «πόλεις-φρούρια» Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ.

«Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, η κατάληψη ολης της περιοχή του Ντονέτσκ είναι θέμα ετών για τη Ρωσία» υποστήριξε το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Η μάχη για το Σλοβιάνσκ-Κραματόρσκ μπορεί να κρατήσει έως και τρία χρόνια, με κόστος μαζικές απώλειες για τις δυνάμεις εισβολής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters