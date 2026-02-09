Στους 15 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση χθες δύο εφαπτόμενων κτιρίων στην Τρίπολη του Λιβάνου, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε νεότερο απολογισμό της καταστροφής.

Ο Ιμάντ Χράις τόνισε ότι οι ομάδες διάσωσης διέσωσαν οκτώ ανθρώπους που εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια των κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης ο οποίος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters