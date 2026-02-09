Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα στο επιτελείο του ότι η πολιτική θα πρέπει να είναι μια δύναμη για το καλό και έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προχωρήσουν, μετά την παραίτηση του προσωπάρχη του και του διευθυντή του επικοινωνίας.

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Στάρμερ, ο Μόργκαν Μακσουίνι, παραιτήθηκε χθες, Κυριακή, λέγοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ώθηση του διορισμού στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ του Πίτερ Μάντελσον, οι στενοί δεσμοί του οποίου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν ήγειραν ερωτήματα όσον αφορά την κρίση του Στάρμερ και την ικανότητά του να κυβερνά. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Στάρμερ, ο Τιμ Άλαν, παραιτήθηκε επίσης νωρίτερα σήμερα για να «επιτρέψει τον σχηματισμό νέου επιτελείου στο No10».

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό. Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι είναι. Προχωράμε από εδώ. Πάμε με εμπιστοσύνη καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», δήλωσε ο Στάρμερ στο επιτελείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρωθυπουργός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησής του σε αυτό το στάδιο «και επικεντρώνεται στη δουλειά του», δήλωσε παράλληλα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε ο Στάρμερ να παραιτηθεί σήμερα, μετά την αύξηση των πιέσεων γύρω από τον Βρετανό πρωθυπουργό ύστερα από την παραίτηση των δύο κορυφαίων μελών του επιτελείου του στον απόηχο του σκανδάλου Έπστιν-Μάντελσον, ο εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως ο ηγέτης των Εργατικών φάνηκε «αισιόδοξος, με αυτοπεποίθηση» σε ομιλία ενώπιον της ομάδας του σήμερα το πρωί.

Νωρίτερα σήμερα η αρχηγός της αντιπολίτευσης των Συντηρητικών είχε δηλώσει πως ο Κιρ Στάρμερ οφείλει «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να παραιτηθεί.

Το «’Δεν με συμβούλεψαν καλά’ δεν μπορεί να είναι μια καλή δικαιολογία για έναν ηγέτη», είχε επίσης υπογραμμίσει η επικεφαλής των Τόρις Κέμι Μπέιντενοκ, σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό δίκτυο του BBC. «Η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη», είχε σημειώσει.

«Οι σύμβουλοι συμβουλεύουν, οι ηγέτες αποφασίζουν. Πήρε μια κακή απόφαση, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του», είχε τονίσει επίσης η αρχηγός των Συντηρητικών.

Ο Μακσουίνι, ο οποίος συνέβαλε στο να ξαναέρθει το Εργατικό Κόμμα στο επίκεντρο και στην ανάδειξη του Στάρμερ στην ηγεσία του, ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του. Πρόσωπο κοντινό στον Πίτερ Μάντελσον, κατηγορήθηκε ότι συνέστησε στα τέλη του 2024 τον διορισμό του στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, μολονότι ήταν γνωστό ότι είχε σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν και ότι είχε αναγκαστεί σε παραίτηση δύο φορές στο παρελθόν για παραβιάσεις της δεοντολογίας.

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε την περασμένη Δευτέρα από μέλος του Εργατικού Κόμματος, ενώ είχε αποπεμφθεί από τη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά τη δημοσίευση εγγράφων που δείχνουν το εύρος των δεσμών του με τον Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Στη Βρετανία δεν προβλέπεται διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών πριν από το καλοκαίρι του 2029.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ