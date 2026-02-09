Ποινική δίωξη για απείθεια σε βάρος του επονομαζόμενου «φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη δίκη του να προσδιορίζεται στις 30 Μαρτίου 2026 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η δίωξη σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη ασκήθηκε, καθώς όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά απέστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών και την απόφαση να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.



Διαβάστε επίσης: Υπόθεση κατασκοπείας: Στην κορυφή της πυραμίδας γυναίκα - Σκιά του Σμήναρχου





Πηγή: cnn.gr