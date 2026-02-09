Το Ιράν είναι έτοιμο «να αραιώσει» το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιο, με αντάλλαγμα την άρση όλων των εναντίον του κυρώσεων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ιράν: Έτοιμο να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο για πλήρη άρση των κυρώσεων
SigmaLive
