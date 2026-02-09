Λίγες ώρες πριν τον θάνατο του καταδικασμένου παιδεραστή Jeffrey Epstein στις ομοσπονδιακές φυλακές του Μανχάταν, νέο οπτικοακουστικό υλικό έρχεται στο φως, εντείνοντας τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησής του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μια φιγούρα ντυμένη στα πορτοκαλί, στολή που παραπέμπει σε κρατούμενο, να κινείται στον διάδρομο προς την κατεύθυνση του κελιού του, λίγες μόλις ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός. Το υλικό φέρεται να αποτελεί μέρος του φακέλου που αποχαρακτηρίστηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δημόσιας και νομικής πίεσης για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση.





Just hours before Epstein killed himself in police custody, surveillance cameras captured an orange figure apparently heading in the direction of his cell



Η στιγμή του εντοπισμού

Σε ξεχωριστό βίντεο, που επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία σωφρονιστικοί υπάλληλοι ανοίγουν το κελί και εντοπίζουν τον Epstein χωρίς τις αισθήσεις του. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου 2019, ενώ ο κρατούμενος βρισκόταν υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης λόγω προηγούμενης απόπειρας αυτοκτονίας.





Ερωτήματα για την επιτήρηση

Η υπόθεση είχε από την αρχή προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς είχαν καταγραφεί σοβαρές παραλείψεις στα πρωτόκολλα φύλαξης. Δύο φρουροί παραπέμφθηκαν για παραποίηση αρχείων επιτήρησης, ενώ αποκαλύφθηκε ότι κάμερες σε κρίσιμα σημεία του ορόφου είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραφαν καθαρά.

Παρά το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο ως αυτοκτονία δια απαγχονισμού, οι νέες αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση και τα σενάρια για πιθανές ευθύνες ή και συγκάλυψη.

Η υπόθεση Epstein, λόγω των διασυνδέσεών του με πολιτικές, επιχειρηματικές και ακαδημαϊκές ελίτ, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς σε συζητήσεις περί διαφάνειας, λογοδοσίας και θεσμικής αξιοπιστίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.