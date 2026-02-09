Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι η απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ρώσου στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ διατάχτηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU), μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με την FSB, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη.

Η FSB δεν παρείχε κάποια αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να μπορέσει άμεσα να διακριβώσει το Reuters.

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του Αλεξέγεφ, δήλωσαν χθες Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή, δήλωσαν ερευνητές. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.





Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ