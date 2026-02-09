Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, ότανκατέρρευσε ένα παλιό κτήριο, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη κατάρρευση κτηρίου στην ίδια πόλη, όπου πολλά ακίνητα παραμένουν επισφαλή μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023. Το κτήριο βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, και οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από γειτονικά κτήρια, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Ιμάντ Χαρίς δήλωσε στον Τύπο ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινή κατάρρευση, ενώ άλλοι έξι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το κτήριο είχε δυο τμήματα, έξι διαμερισμάτων το καθένα, και κάπου 22 άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό όταν κατέρρευσε, διευκρίνισε.

💨At least five people were killed after an old building collapsed in Tripoli, northern Lebanon, as rescue teams continued searching for survivors and nearby buildings were evacuated as a precaution.#Lebanon #Tripoli #BuildingCollapse #BreakingNews #PublicSafety pic.twitter.com/DweTaXco6T — News.Az (@news_az) February 8, 2026

Μέσα στη νύχτα, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να εργάζονταν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, σταθμευμένα σε μικρή απόσταση, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή» εξαιτίας του ότι πολλά κτίριά της συνεχίζουν να μην είναι ασφαλή, ανέφερε ο δήμαρχος Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτηρίου που κατέρρευσε και σε όσους ενοίκους γειτονικών οικημάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο σε δική του ανακοίνωση για «καταστροφή» που απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

Στα τέλη Ιανουαρίου άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, προκαλώντας θανάτους.

Στον Λίβανο υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτήρια. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους σε κτίρια χωρίς άδεια.

Το 2024, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτήρια στην Τρίπολη έναν χρόνο και πλέον μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε πάνω απ’ όλα την Τουρκία και τη Συρία.

Σημείωνε τότε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερούσε «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια» και καλούσε τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτηρίων σε όλη τη χώρα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ