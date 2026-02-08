O επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν “τιμή του” να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη του Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα για το ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

“Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του”, δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters