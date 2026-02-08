Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε συνεχάρη σήμερα την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι για την εκλογική νίκη της, λέγοντας ότι προσβλέπει στη συνεργασία για την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιφέρεια της Ινδίας και του Ειρηνικού.

“Εύχομαι η νίκη σας να φέρει ένα μέλλον ευημερίας και ασφάλειας την Ιαπωνία, αλλά και στους συνεργάτες της στην περιοχή”, ανέφερε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters