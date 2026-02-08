Δραματικές σκηνές σημειώθηκαν στην Κίνα, όταν ένας άντρας έσπευσε να σώσει ένα παιδί και παραλίγο να χάσει τη ζωή του.

Το αγόρι έπαιζε σε μια παγωμένη λίμνη όταν έσπασε το στρώμα πάγου. Ο «καλός Σαμαρείτης» έσπευσε αμέσως να τον βοηθήσει, σύρθηκε στα τέσσερα και τον τράβηξε έξω από το νερό, αλλά ο πάγος υποχώρησε και ο ίδιος ο διασώστης έπεσε στην τρύπα.

Ευτυχώς, ένας άλλος περαστικός ήταν κοντά. Βοήθησε να τραβηχτούν τόσο το παιδί όσο και ο άντρας στην ακτή.

Πηγή: skai.gr