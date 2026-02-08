Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σήμερα κατευθυνόμενος προς τις βορειοδυτικές ακτές της Αυστραλίας, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως, το Πορτ Χέντλαντ.

Το Πορτ Χέντλαντ έκλεισε χθες Σάββατο, όπως και τα κοντινά λιμάνια σε Ασμπέρτον, Κέιπ Πρέστον Γουέστ, Ντάμπιερ και στο νησί Βαρέινους, καθώς ο κυκλώνας Μίτσελ πλησιάζει απειλητικά την περιοχή Πίλμπαρα της Δυτικής Αυστραλίας.

Severe Tropical Cyclone Mitchell 🌀 has brought wind gusts of 163km/h so far to northwestern WA, and is expected to make landfall near Exmouth late on Sunday night, before tracking south. Full story: https://t.co/Ywb2DdvWNt pic.twitter.com/QIkb0dOmPX — Weatherzone (@weatherzone) February 8, 2026

Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε σήμερα ότι ο Μίτσελ έχει ενισχυθεί σε κυκλώνα «Κατηγορίας 3» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, συνοδευόμενος από ριπές ανέμου έως και 195 χλμ/ώρα. Κυκλώνες τέτοιας έντασης μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο κυκλώνας Μίτσελ εκτιμάται πως θα αρχίσει να πλήττει τις παράκτιες περιοχές της βορειοδυτικής Αυστραλίας, μεταξύ των κοινοτήτων Εξμάουθ και Όνσλοου, εντός των επομένων ωρών. Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις που «είναι πιθανό να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες στη δυτική ακτή της Πίλμπαρα», προειδοποιούν οι αρχές.

With severe tropical cyclone #Mitchell still sitting well off the coast to our NE, the weather remains fairly uninteresting here in Onslow with only some occasional heavy rain squalls & winds gusting to about 40 knots



At this stage we expect the system to pass to our north late… pic.twitter.com/hf0zh4wA2c — Jason H (AU) 🇦🇺 (@OreboundImages) February 8, 2026

Πηγή: ΑΠΕ