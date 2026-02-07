Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ένα μεγάλο πακέτο επενδύσεων στη Συρία που εκτείνονται στην ενέργεια, την αεροπορία, την αγορά ακινήτων και τις τηλεπικοινωνίες, καθώς το βασίλειο παίρνει θέση ως κορυφαίος υποστηρικτής της νέας ηγεσίας της Συρίας.

Η Σαουδική Αραβία δημιούργησε στη Συρία ένα επενδυτικό ταμείο που θα διαθέσει 7,5 δισεκατομμύρια ριάλ Σαουδικής Αραβίας (2 δισεκατομμύρια δολάρια) για την ανάπτυξη δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι σε πολλαπλές φάσεις, δήλωσε σήμερα ο σαουδάραβας υπουργός Επενδύσεων Χαλίντ αλ-Φαλίχ.

Το Ταμείο Ελάφ έχει στόχο να χρηματοδοτήσει μεγάλης κλίμακας προγράμματα στη Συρία με συμμετοχή επενδυτών του σαουδαραβικού ιδιωτικού τομέα, πρόσθεσε ο Φαλίχ.

Στην πολιτική αεροπορία, η σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους flynas και η Συριακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας αεροπορικής εταιρείας, της «flynas Syria».

Η κοινή επιχείρηση θα ανήκει κατά 51% στη συριακή πλευρά και κατά 49% στη flynas. Αναμένεται να αρχίσει επιχειρήσεις το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η μεγαλύτερη σαουδαραβική εταιρεία τηλεπικοινωνιών STC θα επενδύσει επίσης περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια ριάλ (799,96 εκατομμύρια δολάρια) για «να ενισχύσει την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και να συνδέσει τη Συρία περιφερειακά και διεθνώς μέσω δικτύου οπτικών ινών που θα εκτείνεται σε περισσότερα από 4.500 χιλιόμετρα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι επενδύσεις αυτές είναι οι μεγαλύτερες που ανακοινώνονται αφότου οι ΗΠΑ ήραν το Δεκέμβριο τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει στη Συρία, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει υποστηρίξει τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαρά αφότου ήρθε στην εξουσία στα τέλη του 2024 επικεφαλής ενός συνασπισμού αντιπολιτευόμενων ισλαμιστικών παρατάξεων, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

«Επιδοκιμάζουμε τις επενδυτικές συμφωνίες Σαουδικής Αραβίας-Συρίας που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα. Στρατηγικές συμπράξεις στην αεροπορία, τις υποδομές και τις τηλεπικοινωνίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Συρίας», έγραψε στο X ο αμερικανός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ