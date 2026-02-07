Σκηνές πανικού επικράτησαν σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδίας το Σάββατο, όταν κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα και οι 15 άνθρωποι που ήταν πάνω σε αυτό έπεσαν στο έδαφος.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία στο λούνα παρκ, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και πέθανε πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.



Προσοχή: Ακολουθούν σκηνές που μπορεί να ενοχλήσουν



Βίντεο από τη κατάρρευση του μηχανήματος:





A policeman was killed and 12 others were injured after a swing collapsed at the Surajkund International Crafts Mela in Faridabad on Saturday evening.

Tap to read story: https://t.co/xzJIkgxJjY pic.twitter.com/KxxMRfRcZ3 — The Indian Express (@IndianExpress) February 7, 2026

Διαβάστε επίσης: Μιλάνο: Άγρια επεισόδια με διαδηλωτές κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό (ΒΙΝΤΕΟ)





Πηγή: Πρώτο Θέμα