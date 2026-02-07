Ένα έγγραφο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2020 και το οποίο δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, προσθέτει νέους –αλλά μη επιβεβαιωμένους– ισχυρισμούς στον ήδη πολύπλοκο φάκελο που περιβάλλει τον Τζέφρι Επστάιν, τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματοοικονομικό παράγοντα και καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, το έγγραφο φέρει την ένδειξη αναφοράς εμπιστευτικής ανθρώπινης πηγής (Confidential Human Source – CHS) και εντάσσεται σε υλικό του FBI που αφορά ζητήματα «αθέμιτης εσωτερικής ή ξένης επιρροής στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ». Παρότι το βασικό αντικείμενο αφορά την εκλογική ασφάλεια, η πηγή προχώρησε σε ευρύτερους ισχυρισμούς που εκτείνονται σε θέματα πληροφοριών, διεθνών σχέσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την καταγραφή, η πηγή υποστήριξε ότι ο Επστάιν είχε «εκπαιδευτεί ως κατάσκοπος» και ότι αργότερα θεωρούνταν «στρατολογημένος πράκτορας της Μοσάντ». Το έγγραφο διευκρινίζει ωστόσο ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επαληθευτεί από το FBI, ούτε προκύπτει ότι το Γραφείο προχώρησε σε κάποια επιχειρησιακή ενέργεια βάσει αυτών.

Όπως αναφέρεται επίσης, η ίδια πηγή ανέφερε ότι είχε εξετάσει τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Επστάιν και του καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Άλαν Ντέρσοβιτς, ισχυριζόμενη πως αποσπάσματα και σημειώσεις από τις συνομιλίες αυτές διαβιβάζονταν στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ. Επιπλέον, καταγράφεται ισχυρισμός ότι ο Ντέρσοβιτς φέρεται να δήλωσε σε άλλον Αμερικανό δικηγόρο πως ο Επστάιν «ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και σε συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών». Και σε αυτή την περίπτωση, το έγγραφο δεν συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία, ημερομηνίες ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η σύνδεση με τον Εχούντ Μπάρακ

Κεντρικό ρόλο στους ισχυρισμούς της πηγής κατέχει η σχέση του Επστάιν με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ. Ο πληροφοριοδότης υποστήριξε ότι, ύστερα από επανειλημμένες συζητήσεις με τον Επστάιν, ο Μπάρακ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκείνος συνδεόταν με ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται ως προσωπικές εκτιμήσεις και αναμνήσεις της πηγής και όχι ως θεσμικές αξιολογήσεις.

Άλλα έγγραφα που έχουν δοθεί πρόσφατα στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν ότι ο Επστάιν και ο Μπάρακ διατηρούσαν μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση. Σε αυτά περιγράφονται, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές συζητήσεις για την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, αναφορές σε υψηλές αμοιβές για συμβουλευτικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, καθώς και προσπάθειες στήριξης του πρώην Βρετανού υπουργού Λόρδου Πίτερ Μάντελσον για επαγγελματική τοποθέτηση σε ενεργειακή εταιρεία. Κανένα από τα έγγραφα αυτά δεν τεκμηριώνει δραστηριότητα σχετική με υπηρεσίες πληροφοριών.

Πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε υπαινιγμό ότι ο Τζέφρι Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Σε δημόσια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X δήλωσε ότι «η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπάρακ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ – αποδεικνύει το αντίθετο».

Ο Νετανιάχου ενέταξε το ζήτημα στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, κατηγορώντας τον Μπάρακ ότι «εδώ και χρόνια προσπαθεί εμμονικά να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία», τόσο δημόσια όσο και παρασκηνιακά.





Ευρύτεροι και ασύνδετοι ισχυρισμοί

Το ίδιο έγγραφο της εμπιστευτικής πηγής περιλαμβάνει και άλλες καταγγελίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τον Επστάιν. Μεταξύ αυτών, αναφέρεται ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Day One Ventures δραστηριοποιούνταν στη Σίλικον Βάλεϊ με σκοπό την «κλοπή τεχνολογίας», ενώ η ιδρύτριά της, Μάσα Μπούχερ –πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Επστάιν– περιγράφεται ως «κύριος σύνδεσμος του Βλαντίμιρ Πούτιν με το ρωσικό κίνημα νεολαίας». Το αρχείο καταγράφει επίσης γενικόλογες καταγγελίες περί «διεφθαρμένων επιχειρηματικών πρακτικών» που αφορούν την οικογένεια Κούσνερ, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί εμφανίζονται μία και μοναδική φορά στα αρχεία του FBI, υπό τον ίδιο κωδικό εμπιστευτικής πηγής, χωρίς να συνοδεύονται από επιβεβαίωση, μεταγενέστερη έρευνα ή επίσημα πορίσματα.

Το έγγραφο αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τη δυσκολία διαχωρισμού τεκμηριωμένων στοιχείων από ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες στην υπόθεση Επστάιν, η οποία συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και πολιτικές αντιπαραθέσεις σε διεθνές επίπεδο.



