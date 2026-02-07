Η ιταλική αστυνομία διερευνά πιθανή δολιοφθορά μετά από ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στην Μπολόνια, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια τρένων.

Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές, το οποίο προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.

Στην κανονική γραμμή Μπολόνια-Πάδοβα βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας της ίδιας διαδρομής βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια, και στη γραμμή Μπολόνια-Ανκόνα, στο Πεζάρο, πήρε φωτιά μια ηλεκτρική καμπίνα.

Ο Υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι από το Μπόρμιο στις Άλπεις έκανε λόγο για «εγκληματική πράξη» και τόνισε πως εάν επιβεβαιωθεί ότι η διακοπή της υψηλής ταχύτητας «είναι αποτέλεσμα προμελετημένης επίθεσης, την πρώτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, ας πούμε ότι κάποιος θέλει το κακό της Ιταλίας (να την βλάψει)».



Πηγή: ERTnews.gr



