Ένας άνδρας 76 ετών καταδικάστηκε σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κάθειρξη 23 ετών και 10 μηνών επειδή νάρκωσε και επιτέθηκε σεξουαλικά σε μικρά παιδιά, σε μία κατασκήνωση το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Τζον Ρούμπεν, πρώην κτηνίατρος, επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο παιδιά, αφού τους έδωσε γλυκά όπου είχε βάλει ηρεμιστικά, σε μια κατασκήνωση που διηύθυνε στο Στέιτερν, στο Λέστερσαϊρ.

Διοργάνωσε ένα παιχνίδι και προσέφερε ένα βραβείο στο παιδί που έτρωγε τα γλυκά γρηγορότερα, περιέγραψε η εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου. Κατόπιν, πήγαινε στον κοιτώνα όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά και επέλεγε τα αγόρια στα οποία θα επιτίθετο.

Συνελήφθη τον Ιούλιο, μετά τη νοσηλεία οκτώ παιδιών έπειτα από δυσφορία που ένιωσαν. Η έρευνα κατέδειξε πως είχαν καταναλώσει ένα ηρεμιστικό εν αγνοία τους.

Ένας μάρτυρας ανακάλυψε σύριγγες και φάρμακα στα προσωπικά αντικείμενα του 76χρονου.

Αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών, μεταξύ αυτών δύο για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών και άλλες για δημιουργία άσεμνων φωτογραφιών ενός παιδιού, ο Τζον Ρούμπεν δήλωσε ένοχος.

Ομολόγησε, επίσης, πως είχε ναρκώσει τη σύντροφό του, εθελόντρια στην κατασκήνωση, προκειμένου εκείνη να μην ξυπνάει ενώ εκείνος κακοποιούσε τα παιδιά.

Ανακοινώνοντας την ποινή του σήμερα, ο δικαστής του κακουργιοδικείου του Λέστερ υπογράμμισε τη «σχολαστική, κυνική και ανατριχιαστική προετοιμασία» που ο 76χρονος έκανε για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις του.



Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Στις 8 Ιουνίου η δική Ματζιόνε για τον φόνο του CEO της UnitedHealthcare





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ