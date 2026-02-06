Την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης.

Σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, επισημαίνεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει τη σημερινή επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ελπίζει ότι θα βοηθήσουν στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που συνέβαλαν διπλωματικά στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι «εκφράζω ευγνωμοσύνη προς τις χώρες της περιοχής για τις προσπάθειές τους να καταστήσουν δυνατές αυτές τις συνομιλίες, καθώς και προς το Ομάν για τη φιλοξενία τους».

Η ανακοίνωση επαναβεβαιώνει τη σταθερή θέση του Οργανισμού υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, με βάση το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Όπως τονίζεται «ο Γενικός Γραμματέας έχει υποστηρίξει με συνέπεια την αποκλιμάκωση και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Κλείνοντας υπογραμμίζεται ότι «όλες οι ανησυχίες μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ειρηνικού διαλόγου».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ