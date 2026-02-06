Το TikTok ανακοίνωσε ότι αμφισβητεί ως «ψευδή» τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ειδοποίησε την πλατφόρμα κινεζικής ιδιοκτησίας να αλλάξει τον «εθιστικό σχεδιασμό» της και να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της επιτροπής παρουσιάζουν μια κατηγορηματικά ψευδή και εντελώς άστοχη απεικόνιση της πλατφόρμας μας», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok.

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμφισβητήσουμε αυτά τα ευρήματα με κάθε διαθέσιμο μέσο», ανέφεραν.

Ο εθιστικός σχεδιασμός, δηλαδή οι λειτουργίες κύλισης, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι ειδοποιήσεις push και το ιδιαίτερο εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων, αποτελούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα του TikTok παραβιάζει τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).



Πηγή: ERTnews.gr