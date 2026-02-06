Μια πολύ ισχυρή βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής (06/02), σκοτώνοντας 31 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 169 άλλους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Διασώστες και μάρτυρες ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία του Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι η έκρηξη στο τεράστιο σε μέγεθος τέμενος ήταν επίθεση και ότι διεξάγεται έρευνα. Ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι η έκρηξη σημειώθηκε μετά την προσευχή της Παρασκευής, όταν τα τζαμιά σε όλη τη χώρα είναι γεμάτα με πιστούς. Ο αριθμός των θυμάτων «αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω», είπε.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε, επίσης στο AFP, ότι «ο δράστης ακινητοποιήθηκε στην πύλη και πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του».





At least 31 killed and over 100 injured after an explosion ripped through a Shia mosque in Pakistani capital Islamabad. Police and rescue teams have been dispatched to the site, and a state of emergency has been imposed in all major hospitals in the capital. pic.twitter.com/I1nxQWvtpQ — Our World (@MeetOurWorld) February 6, 2026

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν αστυνομικούς και κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Γιατροί και περαστικοί βοηθούσαν στην αποβίβαση των θυμάτων με αιματοβαμμένα ρούχα, από το πίσω μέρος ασθενοφόρων και οχημάτων. Τουλάχιστον ένα θύμα έφτασε στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη, αλλά οι υποψίες είναι πιθανό να πέσουν σε μαχητές όπως οι Πακιστανοί Ταλιμπάν ή η ομάδα Ισλαμικό Κράτος, η οποία έχει κατηγορηθεί για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον σιιτών πιστών, μιας μειονότητας στη χώρα. Οι μαχητές συχνά στοχεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τους πολίτες σε όλο το Πακιστάν.

Αν και οι επιθέσεις δεν είναι τόσο συχνές στο Ισλαμαμπάντ, το Πακιστάν έχει δει μια αύξηση της μαχητικής βίας τους τελευταίους μήνες, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυτονομιστικές ομάδες των Μπαλούχων και στους Πακιστανούς Ταλιμπάν, γνωστούς ως Tehrik-e-Taliban Pakistan, ή TTP, οι οποίοι είναι μια ξεχωριστή ομάδα, αλλά συμμαχούν με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Ένα περιφερειακό παρακλάδι της ομάδας Ισλαμικό Κράτος έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στη χώρα.





Ο πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασαν την επίθεση σε ξεχωριστές δηλώσεις και εξέφρασαν συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών. Έδωσαν εντολή να παρασχεθεί κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια στους τραυματίες.

«Η στοχοποίηση αθώων πολιτών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ζαρντάρι. «Το έθνος στέκεται στο πλευρό των πληγεισών οικογενειών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Σαρίφ δήλωσε ότι διέταξε πλήρη έρευνα. «Όσοι είναι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν», είπε.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νάκβι, καταδίκασε επίσης την επίθεση και ζήτησε από τις Αρχές να διασφαλίσουν την παροχή της καλύτερης ιατρικής περίθαλψης στους τραυματίες.

Η επίθεση της Παρασκευής σημειώθηκε καθώς ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη διήμερη επίσκεψη, παρευρισκόταν σε εκδήλωση με τον Σαρίφ. Η εκδήλωση στην Ισλαμαμπάντ βρισκόταν αρκετά μίλια μακριά από το σημείο της έκρηξης.

Η τελευταία φονικότερη επίθεση στην Ισλαμαμπάντ ήταν το 2008, όταν μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στόχευε το ξενοδοχείο Marriott στην πρωτεύουσα, σκοτώνοντας 63 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 250 άλλα. Τον Νοέμβριο, ένας βομβιστής αυτοκτονίας είχε χτυπήσει έξω από δικαστήριο στην Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας 12 άτομα.

Η τελευταία επίθεση έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα αφότου ο εκτός νόμου Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλούχ πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις στην πληγείσα από την εξέγερση νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν, σκοτώνοντας περίπου 50 άτομα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας που ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις σκότωσαν επίσης περισσότερους από 200 «τρομοκράτες», σύμφωνα με τον στρατό.



Πηγή: ERTnews.gr





