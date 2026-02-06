Η τουρκική υπηρεσία πληροφορίών ΜΙΤ ανακοίνωσε την εξάρθρωση κατασκοπευτικής δραστηριότητας στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «MONİTUM». Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, συνελήφθησαν δύο άτομα, οι Μεχμέτ Μπουντάκ Ντεριά και Βεϊσέλ Κερίμογλου, οι οποίοι φέρονται να εργάζονταν για την Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Μιλλιέτ, ο Μεχμέτ Μπουντάκ Ντεριά, μηχανικός μεταλλείων και επιχειρηματίας στον τομέα του μαρμάρου, φέρεται να στρατολογήθηκε από την ισραηλινή υπηρεσία μέσω εταιρείας-βιτρίνας ήδη από το 2012. Οι επαφές του με πράκτορες της Μοσάντ συνεχίστηκαν επί σειρά ετών σε ευρωπαϊκές χώρες, με συναντήσεις σε «τρίτες χώρες» και χρήση κρυπτογραφημένων μέσων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MΙT, κατόπιν οδηγιών της ισραηλινής υπηρεσίας, ο Ντεριά προσέλαβε τον Βεϊσέλ Κερίμογλου, με τους δύο άνδρες να μεταφέρουν συστηματικά πληροφορίες για εμπορικές, κοινωνικές και πολιτικές επαφές, κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες αφορούσαν μεταξύ άλλων Παλαιστινίους που αντιτίθενται στην πολιτική του Ισραήλ, αλλά και κινήσεις σχετικές με τη Γάζα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης απόπειρες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους πέραν του εμπορίου μαρμάρου, όπως εμπλοκή σε εμπορία εξαρτημάτων drones, με τη MΙT να σημειώνει ότι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία είχαν επαφή δολοφονήθηκε το 2016 στην Τυνησία από την ισραηλινή υπηρεσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ο Ντεριά φέρεται να είχε υποβληθεί δύο φορές σε τεστ πολυγράφου από τη Μοσάντ, το 2016 και το 2024, τα οποία και πέρασε, γεγονός που –σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές– οδήγησε σε αναβάθμιση του ρόλου του. Στο τελευταίο στάδιο, οι δύο ύποπτοι φέρονται να σχεδίαζαν τη δημιουργία εταιρείας-βιτρίνας στο εξωτερικό, με στόχο τη διείσδυση σε διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες προς όφελος της ισραηλινής υπηρεσίας.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, όταν, έπειτα από μακρά παρακολούθηση, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε κοινή επιχείρηση της MİT, της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της τουρκικής αστυνομίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις τουρκικές αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις αντικατασκοπείας των τελευταίων ετών.