Ενόψει των προγραμματισμένων για αύριο Παρασκευή συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Τεχεράνη εξέφρασε την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα επιδείξει «σοβαρότητα» και «υπευθυνότητα», με φόντο τις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Έχουμε την ευθύνη να εκμεταλλευτούμε όλες τις διπλωματικές ευκαιρίες (…) για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπαγαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι ελπίζει πως «η αμερικανική πλευρά θα συμμετάσχει επίσης με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σοβαρότητα» στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο σουλτανάτο του Ομάν.

Ανέφερε επίσης ότι η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε ήδη για τη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν.

Διαβάστε επίσης: Al Jazeera: Αυτό είναι το πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που βρίσκεται στο τραπέζι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ