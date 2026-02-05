Στη σύλληψη και απαγγελία κατηγοριών σε βάρος Ισραηλινών πολιτών για λαθρεμπόριο τσιγάρων και αγαθών προς τη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν οι ισραηλινές Αρχές, σε μια υπόθεση που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση στο Ισραήλ, καθώς μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο αδελφός του επικεφαλής της Shin Bet, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

Την έρευνα διεξήγαγε η ίδια η Shin Bet.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τον Μπεζαλέλ Ζίνι, αδελφό του επικεφαλής της Shin Bet, Νταβίντ Ζίνι, ότι συμμετείχε σε σειρά επιχειρήσεων λαθρεμπορίου τσιγάρων προς τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαδρομές, με συνολικό αντάλλαγμα που φέρεται να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά την άρση δικαστικής απαγόρευσης δημοσιοποίησης στοιχείων (gag order), που είχε επιβληθεί στο αρχικό στάδιο της έρευνας.

Μαζί με τον Zini κατηγορούνται και δύο ακόμη έφεδροι του ισραηλινού στρατού. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι τρεις ενήργησαν συντονισμένα, αξιοποιώντας διαδρομές και άδειες διέλευσης που ίσχυαν σε συνθήκες πολέμου, προκειμένου να διοχετεύσουν τα προϊόντα στη Γάζα.

Αν και η υπόθεση αφορά λαθρεμπόριο τσιγάρων — προϊόν ιδιαίτερα προσοδοφόρο στη μαύρη αγορά της Γάζας — οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν είναι σαφώς βαρύτερες. Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση των κατηγορουμένων ενδέχεται να εμπίπτει στο αδίκημα της παροχής βοήθειας στον εχθρό σε καιρό πολέμου, καθώς τέτοιου είδους παράνομες εμπορικές ροές θεωρείται ενισχύουν οικονομικά τρομοκράτες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Shin Bet απέφυγε να σχολιάσει τη συγγενική σχέση, παραπέμποντας στην Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, ενώ αξιωματούχοι τόνισαν ότι η έρευνα η οποία κράτησε μήνες διεξήχθη ανεξάρτητα και χωρίς εξαιρέσεις, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου».

