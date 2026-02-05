Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν έναν δεύτερο γύρο συζητήσεων στο Άμπου Ντάμπι.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Κιέβου έθεσε το ζήτημα των περαιτέρω ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου με τη ρωσική αντιπροσωπεία, πρόσθεσε, αφού οι δύο πλευρές αντάλλαξαν συνολικά 314 αιχμαλώτους πολέμου.

Διαβάστε επίσης: Axios: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε συμφωνία για την παράταση της New Start

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters