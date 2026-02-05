Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τα θύματα του Τζέφρι Έπστιν και είπε πως λυπάται που διόρισε ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του σεξουαλικού εγκληματία που έχει πεθάνει.

Ο Στάρμερ είπε πως δεν ήξερε πόσο στενή ήταν η σχέση του Μάντελσον με τον Έπστιν όταν τον διόρισε στη θέση αυτή τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Στάρμερ δήλωσε ακόμα πως πρέπει επίσης να τηρήσει το αίτημα της αστυνομίας να μην δημοσιοποιήσει τίποτα που θα μπορούσε να προκαταλάβει την έρευνα.

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Έπστιν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

«Θέλω να πω αυτό (στα θύματα): λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε εσάς, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP