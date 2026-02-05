Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ άρχισε επίσκεψη στην Ουκρανία, ανακοινώθηκε από το γραφείο του μέσω του X.

Αυτή την εβδομάδα ο Τουσκ δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι, ο οποίος προετοιμάζει μια διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πραγματοποίησε «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σιδηροδρομική υποδομή στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι.

Η ενεργειακή υποδομή των σιδηροδρόμων στοχοθετήθηκε επίσης, δήλωσε ο Κουλέμπα μέσω του Telegram, αναρτώντας φωτογραφίες με βαγόνια που έχουν υποστεί ζημιές.

«Ο εχθρός προσπαθεί να σταματήσει την κυκλοφορία των τρένων», δήλωσε ο Κουλέμπα περιγράφοντας την επίθεση ως «άλλη μια πράξη τρομοκρατίας» εναντίον του εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Εξάλλου, δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών σε μια συνοικία, ενώ σε άλλη συντρίμμια έπεσαν στη στέγη κτιρίου με γραφεία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Συντρίμμια έπεσαν επίσης κοντά σε εμπορικό κέντρο ενώ σε άλλο σημείο έσπασαν τα παράθυρα σε ένα παιδικό σταθμό, ανέφερε επίσης ο Κλίτσκο μέσω του Telegram.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εκτόξευσε στη διάρκεια της νύκτας δύο βαλλιστικούς πυραύλους και 183 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 156 απ' αυτά.

Ένας άνδρας τραυματίσθηκε επίσης στην περιφέρεια γύρω από το Κίεβο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters