Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 84χρονης μητέρας μιας δημοσιογράφου, παρουσιάστριας του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC News, για την οποία πιθανολογείται ότι απήχθη από το σπίτι της τη νύκτα του περασμένου Σαββάτου προς την Κυριακή, προκαλεί συγκίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το Λευκό Οίκο.

«Πρέπει να ξέρουμε χωρίς την παραμικρή σκιά αμφιβολίας ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε», ικέτευσε δακρυσμένη η δημοσιογράφος Σαβάνα Γκάθρι σε βίντεο που δημοσιοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθυνόμενη στους φερόμενους απαγωγείς της μητέρας της.

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ του Σαββάτου στην κατοικία της κοντά στην Τουσόν.

Η αστυνομία της Αριζόνα προκρίνει το σενάριο της απαγωγής. «Δεν έφυγε με τη θέλησή της, το γνωρίζουμε», δήλωσε ο τοπικός σερίφης Κρις Νάνος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, περιγράφοντας το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι ως «τόπο εγκλήματος».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες, Τετάρτη, μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ότι μίλησε με την Σαβάνα Γκάθρι.

«Διατάσσω ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου να είναι ΑΜΕΣΩΣ πλήρως στη διάθεση της οικογένειας και των τοπικών δυνάμεων της τάξης», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αναπτύσσουμε όλους τους πόρους ώστε η μητέρα της να επιστρέψει στο σπίτι της σώα και αβλαβής», πρόσθεσε.

Στο βίντεό της, η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε τη εύθραυστη κατάσταση της υγείας της μητέρας της. «Ζει με συνεχή πόνο. Δεν έχει κανένα φάρμακο. Τα έχει ανάγκη για να επιβιώσει και τα έχει ανάγκη για να μην υποφέρει», δήλωσε η παρουσιάστρια της εκπομπής Today (Σήμερα).

Η δημοσιογράφος είπε κλαίγοντας ότι η οικογένειά της κάνει «ό,τι μπορεί» για να ξαναβρεί την Νάνσι.

Απευθύνθηκε επίσης απ' ευθείας στην εξαφανισμένη μητέρα της. «Μαμά, αν με ακους, είσαι μια δυνατή γυναίκα. Είσαι η πολύτιμη κόρη του Θεού, Νάνσι», είπε.

Σύμφωνα με τους New York Times, η εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι επισημάνθηκε αφού δεν εμφανίσθηκε στην κυριακάτικη λειτουργία της εκκλησίας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP