Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε τις πρόσφατες μαζικές αποκαλύψεις εγγράφων από την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, κατηγορώντας τις δυτικές ελίτ για διαφθορά και παιδοφιλία, ενώ τις συνέδεσε άμεσα με την υποστήριξη που παρέχουν στο «καθεστώς του Κιέβου».Σε ανάρτησή της στο X, η Ζαχάροβα έγραψε: «Μετά την αποκάλυψη των #EpsteinFiles, βλέπουμε τις διεφθαρμένες δυτικές ελίτ όπως πραγματικά είναι, ιδιαίτερα τον τρόπο που συμπεριφέρονται στα παιδιά τους.

Οι ίδιοι άνθρωποι στέκονται πίσω από το καθεστώς του Κιέβου, χρηματοδοτώντας τα εγκλήματά του και τη νομιμοποίηση της «μαύρης μεταμοσχευολογίας».

Ο όρος που χρησιμοποίησε η Ζαχάροβα είναι η ρωσική ορολογία για τις επανειλημμένες κατηγορίες της Μόσχας περί παράνομης εμπορίας οργάνων από Ουκρανούς αιχμαλώτους και παιδιά, τις οποίες το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν κατηγορηματικά ως πολεμική προπαγάνδα.Η δήλωση της Ζαχάροβα εντάσσεται στην ευρύτερη ρωσική αφήγηση ότι οι ίδιοι «διεφθαρμένοι» κύκλοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Έπσταϊν είναι αυτοί που στηρίζουν οικονομικά και πολιτικά την Ουκρανία.

