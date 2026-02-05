Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε χθες επίσημη επίσκεψη στην Κάιρο, όπου συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην επαναπροσέγγιση Άγκυρας και Καΐρου μετά από χρόνια έντασης. Οι δύο ηγέτες προήδρευσαν του 2ου Συνεδρίου του Αιγυπτο-Τουρκικού Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου και υπέγραψαν σειρά διμερών συμφωνιών, δίνοντας έμφαση τόσο στη γεωοικονομία όσο και στις περιφερειακές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας, του τουρισμού, της υγείας, της γεωργίας και των φαρμακευτικών προϊόντων. Κοινός στόχος των δύο κυβερνήσεων είναι η αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου από περίπου 9 δισ. δολάρια σήμερα στα 15 δισ. δολάρια έως το 2028, με τον πρόεδρο αλ Σίσι να υπογραμμίζει την ανάγκη άρσης υφιστάμενων εμποδίων ώστε να επιτευχθεί ο φιλόδοξος αυτός στόχος.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. pic.twitter.com/TAjufF9d9Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα περιφερειακά ζητήματα, με κύρια εστίαση τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δύο ηγέτες καταδίκασαν τις πρόσφατες παραβιάσεις της εκεχειρίας και ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή όλων των φάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση του θύλακα. Ο Ερντογάν τόνισε ότι το Παλαιστινιακό παραμένει «στην κορυφή της κοινής ατζέντας», ενώ ο αλ Σίσι επανέλαβε τη σαφή στήριξη της Αιγύπτου στη λύση των δύο κρατών και στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Στις δηλώσεις τους, οι δύο πρόεδροι ανέδειξαν και τον ρόλο Αιγύπτου και Τουρκίας ως βασικών μεσολαβητών στη διαδικασία της εκεχειρίας στη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν τη σύγκλιση των θέσεών τους σε μια σειρά περιφερειακών φακέλων, μεταξύ των οποίων το Σουδάν, η Λιβύη, η Συρία και η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Για το Σουδάν, ο πρόεδρος αλ Σίσι σημείωσε ότι και οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια ανθρωπιστική εκεχειρία που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική πολιτική διαδικασία, ενώ επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Στο ίδιο πνεύμα, κάλεσε σε διπλωματικές λύσεις και σε αποτροπή της κλιμάκωσης, τόσο σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα όσο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Ο Τούρκος πρόεδρος, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι η εξωτερική παρέμβαση ενέχει «σοβαρούς κινδύνους για ολόκληρη την περιοχή» και ότι ο διάλογος παραμένει «η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος» για την επίλυση διαφορών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Ιράν. Αμφότεροι οι ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη στήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας, καταδικάζοντας κινήσεις που, όπως υποστήριξαν, απειλούν τη σταθερότητα στο Κέρας της Αφρικής.

Στο πεδίο της αμυντικής συνεργασίας, υπενθυμίστηκε ότι η Τουρκία προμήθευσε την Αίγυπτο με προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2024, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για κοινή παραγωγή τους, στοιχείο που αποτυπώνει τη νέα δυναμική στις στρατιωτικο-βιομηχανικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η επίσκεψη Ερντογάν στο Κάιρο είχε και έναν έντονο συμβολισμό, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος προσέφερε στον Αιγύπτιο ομόλογό του ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως δώρο. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, ο αλ Σίσι οδήγησε ο ίδιος το όχημα, μεταφέροντας τον Ερντογάν στον χώρο διεξαγωγής του Αιγυπτο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, σε μια εικόνα που στόχευε να υπογραμμίσει το νέο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου.



