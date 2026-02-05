Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, 53 ετών, ο πιο αναγνωρίσιμος γιος του πρώην δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι και για χρόνια ο «διάδοχος» του καθεστώτος, βρισκόταν στο σπίτι του στην ορεινή πόλη Ζιντάν, 136 χλμ. νοτιοδυτικά της Τρίπολης.Ήταν νηστεία και μιλούσε στο τηλέφωνο με στελέχη της πολιτικής του ομάδας, όταν αντιλήφθηκε εισβολείς μέσα στο σπίτι. «Έχουμε εισβολείς», πρόλαβε να πει, λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσουν οι πυροβολισμοί.



Τέσσερις μάσκοφόροι εισέβαλαν, απενεργοποίησαν τις κάμερες ασφαλείας και τον πυροβόλησαν. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από πυροβολισμούς, όπως επιβεβαίωσε και η Εισαγγελία της Λιβύης.Η πολιτική ομάδα του Σαΐφ αλ-Ισλάμ χαρακτήρισε αμέσως τη δολοφονία «δειλή και προδοτική». Ο δικηγόρος του, Khaled al-Zaidi, και ο πολιτικός σύμβουλός του, Abdullah Othman, επιβεβαίωσαν την είδηση μέσα σε λίγες ώρες. Οι λιβυκές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καμία σύλληψη ούτε έχει αναληφθεί η ευθύνη.



Ποιος ήταν ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ

Μορφωμένος στη Δύση, για χρόνια θεωρούνταν ο «μεταρρυθμιστής» του καθεστώτος. Μετά το 2011 στράφηκε υπέρ του πατέρα του, κατηγορήθηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το ΔΠΔ, συνελήφθη από πολιτοφυλακή της Ζιντάν, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2015 (η ποινή δεν εκτελέστηκε), απελευθερώθηκε το 2017 και από τότε ζούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό/προστασία στην ίδια πόλη. Το 2021 προσπάθησε να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος, αλλά η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε, συμβάλλοντας στην ακύρωση των εκλογών.



Γιατί η δολοφονία του μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Η Λιβύη παραμένει χωρισμένη σε δύο κυβερνήσεις (Τρίπολη και Ανατολική Λιβύη), με εκατοντάδες ένοπλες ομάδες να ελέγχουν εδάφη και οικονομικούς πόρους. Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, ακόμα και χωρίς πραγματική εξουσία, λειτουργούσε ως σύμβολο για όσους νοσταλγούσαν το παλιό καθεστώς ή αναζητούσαν μια «τρίτη λύση» πέρα από τους σημερινούς πολέμαρχους. Η βίαιη εξαφάνισή του αφήνει κενό που μπορεί να προκαλέσει:

κύμα εκδίκησης από φιλο-Κανταφικούς κύκλους,

νέες συγκρούσεις στη Δυτική Λιβύη (όπου η Ζιντάν έχει ισχυρή αυτονομία),

περαιτέρω αποσταθεροποίηση ενόψει πιθανής νέας απόπειρας εκλογών.

Μέχρι στιγμής καμία πλευρά δεν έχει κατονομαστεί ως υπεύθυνη. Το ερώτημα «ποιος τον σκότωσε» παραμένει ανοιχτό – και όσο μένει αναπάντητο, η Λιβύη κινδυνεύει να βυθιστεί ακόμα περισσότερο στην αναταραχή.