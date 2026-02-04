Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα πως εξαπέλυσε πέντε επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στη Συρία.

Τα αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν μεταξύ της 27ης Ιανουαρίου και της 2ας Φεβρουαρίου. Σε ένα εξ αυτών καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων, ο οποίος επλήγη με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, υπογράμμισε πως τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του ΙΚ στη Συρία».

Από τα τέλη του περασμένου έτους, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ στη Συρία, σε αντίποινα για την ενέδρα της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα όπου σκοτώθηκαν δύο αμερικανοί στρατιώτες κι ένας διερμηνέας.

Πηγή: ΚΥΠΕ