Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως οι τριμερείς συνομιλίες που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι πρέπει να οδηγήσουν στην επίτευξη ειρήνης και όχι να δώσουν στη Ρωσία άλλη μια ευκαιρία να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Πρέπει να γίνει σαφές τώρα, ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να αισθανθεί πως η κατάσταση οδεύει πραγματικά προς την ειρήνη και το τέλος του πολέμου, όχι προς την πλευρά της Ρωσίας που εκμεταλλεύεται τα πάντα προς όφελός της και συνεχίζει τις επιθέσεις της», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η ουκρανική πλευρά θεωρεί πως θα υπάρξει σύντομα μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP