Τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ως ύποπτοι για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας και έχουν οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού.

Στις 4 Φεβρουαρίου, το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού ξεκίνησε δικαστική έρευνα για την υπόθεση, αναφέρει η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο Κινέζοι υπήκοοι είχαν εισέλθει στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές οντότητες, προκειμένου να τα διαβιβάσουν στη χώρα προέλευσής τους, δηλαδή την Κίνα.

Τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, με δύο εξ αυτών να έχουν τεθεί υπό κράτηση, προστίθεται στην ανακοίνωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ