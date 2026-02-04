Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντουλφετάχ Αλ-Σίσι τοποθετήθηκαν για τις διμερείς σχέσεις και τα κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα.

Διμερείς σχέσεις και στρατηγικό όραμα



Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας–Αιγύπτου, τονίζοντας το κοινό ιστορικό υπόβαθρο και τη σημασία του για τη σταθερότητα της περιοχής.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους δεσμούς αδελφοσύνης που έχουν σφυρηλατηθεί από την χιλιετή κοινή μας ιστορία, όχι μόνο για την ευημερία των λαών μας, αλλά για να συμβάλουμε και στη σταθερότητα της περιοχής μας, μαζί με την Παλαιστίνη.

Χάρη στο κοινό αυτό όραμα που καθορίσαμε με τον κύριο Σίσι, παρατηρούμε με ικανοποίηση ότι οι σχέσεις μας προχωρούν σε όλους τους τομείς», ανέφερε.

Ενέργεια και μεταφορές



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της συνεργασίας σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς.

«Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε κοινά έργα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών», δήλωσε.

Ανατολική Μεσόγειος και θαλάσσια συνεργασία



Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε στη γεωγραφική και στρατηγική θέση των δύο χωρών στην ανατολική Μεσόγειο.

«Είμαστε δύο γειτονικές χώρες με τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην ανατολική Μεσόγειο. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στους τομείς του διμερούς θαλάσσιου εμπορίου και των μεταφορών, της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα. Πιστεύουμε ότι τα κοινά μέτρα που θα ληφθούν θα συμβάλουν σημαντικά τόσο στην ειρήνη στην περιοχή όσο και στα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των δύο χωρών», υπογράμμισε.

Λιβύη και Κέρας της Αφρικής



Αναφορά έγινε στα περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στη Λιβύη.

«Στις σημερινές μας συνομιλίες, αναφερθήκαμε επίσης σε περιφερειακά θέματα, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και το Κέρας της Αφρικής. Η διατήρηση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, με στόχο την επίτευξη μόνιμης σταθερότητας στη χώρα, παραμένει κοινός μας στόχος με την Αίγυπτο. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες που θα διεξαχθούν υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των Λίβυων», ανέφερε.

Ιράν και πυρηνικός φάκελος



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη διπλωματικής προσέγγισης στο ζήτημα του Ιράν.

«Πιστεύουμε ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή, ιδίως για τη γειτονική μας χώρα το Ιράν. Η διπλωματική επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού φακέλου, αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο», σημείωσε.

Οικονομικές σχέσεις Τουρκίας–Αιγύπτου



Ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε συγκεκριμένο στόχο για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

«Η Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Αφρική. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μας, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε.

Αιγύπτιος πρόεδρος: Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις



Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας με την Τουρκία.

«Η Αίγυπτος θεωρείται ο νούμερο ένα εταίρος της Τουρκίας στην αφρικανική ήπειρο. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο στόχος μας», ανέφερε.

Μέση Ανατολή και Γάζα



Ο Αμπντουλφετάχ Αλ Σίσι αναφέρθηκε στην αστάθεια της περιοχής και στην ανάγκη πολιτικών λύσεων.

«Η περιοχή μας είναι πολύ γρήγορα επιρρεπής σε κρίσεις και αναταραχές. Πρέπει να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε βιώσιμες πολιτικές λύσεις το συντομότερο δυνατό», υποστήριξε.



Ιράν



Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι θέση της Αιγύπτου είναι μία διπλωματική λύση στο πυρηνικό ζήτημα.

«Η Αίγυπτος πιστεύει ότι μια λύση στο πυρηνικό ζήτημα στο Ιράν είναι απαραίτητη για την εδραίωση της ειρήνης στη χώρα και στην περιοχή», σημείωσε.

Λιβύη

Όσον αφορά τη Λιβύη, ο Αιγύπτιος πρόεδρος υποστήριξε πως: «Η διασφάλιση της σταθερότητας στη Λιβύη είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Ωστόσο, το καθοριστικό στοιχείο εδώ είναι η λύση που θα προκύψει, να είναι λύση για τη Λιβύη, η οποία θα σέβεται και θα προστατεύει τους εθνικούς θεσμούς της χώρας».

Γάζα

Τόνισε επίσης το ρόλο της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και πρόσθεσε:

«Αυτό που είναι σημαντικό τώρα στη Γάζα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στην περιοχή το συντομότερο δυνατό. Εν τω μεταξύ, η διατήρηση της ηρεμίας είναι ύψιστης σημασίας. Μια λύση δύο κρατών και η εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Όλες οι μονομερείς ενέργειες κατά των Παλαιστινίων πρέπει να τερματιστούν και οι ιεροί τόποι, ειδικά η Ιερουσαλήμ, πρέπει να προστατευθούν», είπε.



Κλείνοντας, ο Αμπντουλφετάχ Αλ Σίσι ανακοίνωσε την εμβάθυνση των επαφών με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Τουρκία τόσο σε περιφερειακά όσο και σε διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η τρίτη μας συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ο αδελφός μου, ο Ερντογάν, είναι ο πλέον τιμώμενος προσκεκλημένος της Αιγύπτου και προσεύχομαι στον Θεό οι σχέσεις μας να φτάσουν σε καλύτερο επίπεδο, ώστε να επικρατήσουν η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε.



