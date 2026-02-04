Η Κολομβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλέσουν τη Βενεζουέλα να ενώσει τις δυνάμεις της με τη νέα επιχείρησή τους εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, ανακοίνωσε σήμερα ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, μία ημέρα μετά τη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο οι πρόεδροι των δύο χωρών, Γκουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Πέδρο Σάντσες, που ήταν παρών στη συνάντηση της Τρίτης, είπε ότι οι δύο πρόεδροι αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στη δράση τους εναντίον τριών αρχηγών καρτέλ διακίνησης κοκαΐνης. Τα άτομα αυτά είναι γνωστά με τα ψευδώνυμα Ιβάν Μορντίσκο –ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης της Κολομβίας– Τσικίτο Μάλο, ο αρχηγός του Κλαν δελ Γκόλφο, και Παμπλίτο, ένας από τους αρχηγούς του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN), αντάρτικης οργάνωσης που δρα στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα.

«Δεν είναι νέοι στόχοι για την Κολομβία, είναι όμως για την κοινή δράση της Κολομβίας με τις ΗΠΑ», είπε ο Σάντσες μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Caracol.

Ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το Καράκας θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτήν την επιχείρηση, δεδομένου ότι ορισμένοι αρχηγοί κολομβιανών καρτέλ διασχίζουν τα σύνορα και βρίσκουν καταφύγιο στη γειτονική χώρα. Η Βενεζουέλα, την προεδρία της οποίας έχει αναλάβει προσωρινά η Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, θα προσκληθεί «να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια, ιδίως στα σύνορα», είπε.

Οι πρόεδροι Τραμπ και Πέτρο, που αντάλλαζαν ύβρεις το προηγούμενο διάστημα, είχαν την Τρίτη μια εγκάρδια συνομιλία στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος αφιέρωσε ένα βιβλίο στον ομόλογό του, ο οποίος τον χαρακτήρισε «μεγαλοφυή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ