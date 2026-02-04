«Κάθε απώλεια ζωής στη θάλασσα είναι τραγωδία», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δυστύχημα με 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο, η οποία δήλωσε πως είναι σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές σχετικά με το τραγικό δυστύχημα με τους προς ώρας 15 νεκρούς που έλαβε χώρα ανοικτά του Μερσινιδίου Χίου, όταν συγκρούστηκε σκάφος του λιμενικού με βάρκα μεταναστών.

«Γνωρίζουμε για το περιστατικό που συνέβη στις ακτές της Χίου. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης χθες το βράδυ. Είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές,» τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μάρκους Λάμμερτ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, «η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι αιτίες που έφεραν αυτά τα αποτελέσματα».

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετό, ότι κάθε απώλεια ζωής στη θάλασσα είναι τραγωδία», συνέχισε. «Στα χέρια των διακινητών, πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν και χάνουν τη ζωή τους. Αυτό ακριβώς θέλουμε να αποτρέψουμε και γι αυτό είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τις χώρες - εταίρους μας,» κατέληξε, αναφερόμενος στις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Κομισιόν για να αποτρέψει τις αφίξεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Ερωτόμενος ο Λάμμερτ εάν υπάρχει κάποιου είδους βοήθεια που να μπορεί να προσφερθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών ή και τη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος στη Χίο, ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Κομισιόν παραμένει σε στενή επικοινωνία με την Ελλάδα, ωστόσο η διερεύνηση βρίσκεται στα χέρια των ελληνικών Αρχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ