Μια έρευνα για δολοφονία βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς ένας άνδρας πιστεύεται ότι μαχαιρώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης του Λέστερ, ανακοίνωσε η αστυνομία της περιοχής.

Το χρονικό του περιστατικού



Η αστυνομία κλήθηκε λίγο μετά τις 5 μ.μ. χθες (Τρίτη 3 Φεβρουαρίου) μετά από αναφορά ότι ένας άνδρας - περίπου 20 ετών - είχε καταρρεύσει στην Oxford Street, κοντά στη διασταύρωση με την Bonners Lane.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων έσπευσε επίσης στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Leicester Royal Infirmary. Ωστόσο, πέθανε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και βρίσκεται επί του παρόντος υπό αστυνομική κράτηση.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε ανακρίσεις και θα συλλέξει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Επίσης, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή υλικό από κινητό τηλέφωνο ή κάμερα αυτοκινήτου να τα προσκομήσει στις αρχές.





🚨Police Corden still remains in place at Leicester DMU after a “very serious incident” last night 🇬🇧



There is STILL a media blackout on this with only GBNews reporting on it, there is been no updates from police either❗️



What is going on in Leicester?pic.twitter.com/taoiHCJ4MC — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) February 4, 2026

Από τις έρευνες που διεξήχθησαν μέχρι στιγμής, πιστεύεται ότι το θύμα ενεπλάκη σε διαπληκτισμό με έναν άλλο άνδρα στον δρόμο. «Ο άνδρας αυτός εγκατέλειψε το σημείο πριν από την άφιξη της αστυνομίας», ανέφεραν οι Αρχές.

Σημειώνεται πως η αστυνομία απέκλεισε δρόμους στο κέντρο του Λέστερ, μεταξύ αυτών τις Oxford Street και Grange Street, μετά από αναφορές για το περιστατικό στο campus του De Montfort University.

Οι αποκλεισμοί τέθηκαν σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία του Λέστερσιρ.

Στο μεταξύ, η υπηρεσία ασθενοφόρων των Ανατολικών Μίντλαντς ανακοίνωσε ότι μετέφερε ένα άτομο στο νοσοκομείο χωρίς να δίνει παραπάνω πληροφορίες.

Παράλληλα, η βουλευτής της περιοχής, Λιζ Κένταλ, με ανάρτησή της στο Facebook εξέφρασε τη συμπαραστασή της σε όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό.





Due to a scene preservation in place following an incident in Oxford Street, Leicester, last night (Tuesday 3 February), there are a number of road closures in place.



These closures are expected to remain on for a number of hours meaning there will be traffic disruption in the… pic.twitter.com/bNrp16G6SJ — Leicester Media - LM News (@Leicestermedia) February 4, 2026

Η Κένταλ, υπουργός Επιστημών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της κυβέρνησης των Εργατικών, ανέφερε ότι είναι ενήμερη για το «σοβαρό περιστατικό» που σημειώθηκε χθες.

Όπως πρόσθεσε, η περιοχή παραμένει σε αστυνομικό κλοιό το πρωί της Τετάρτης.

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν περαιτέρω λεπτομέρειες και καλώ όλους να αποφύγουν τις εικασίες όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», σημείωσε νωρίτερα.

Η ίδια επανέλαβε όσα είχε ανακοινώσει νωρίτερα το De Montfort University, ότι δηλαδή παρέχεται υποστήριξη σε φοιτητές και μέλη του προσωπικού που ήταν μάρτυρες του περιστατικού.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από όσα συνέβησαν», κατέληξε.

A murder investigation is underway after a man is believed to have been stabbed close to Leicester city centre.

The incident happened around 5pm in Oxford Street.

An 18-year-old man has been arrested.https://t.co/w9Y9UeHbf0 pic.twitter.com/EQ8rpveqWX — Leicestershire Police (@leicspolice) February 4, 2026









#BREAKING A large cordon remains in place in Leicester city centre this morning following a serious incident, with Oxford Street closed to all traffic and pedestrians. pic.twitter.com/mVEdWSsIs3 — Dylan Hayward (@DylanHayward) February 4, 2026





