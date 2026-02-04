Η πολωνική κυβέρνηση ερευνά αν ο Τζέφρι Επστάιν ήταν «άνθρωπος» της Ρωσίας επικαλούμενη σχετικά στοιχεία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία έγινε η πρώτη χώρα που δημιούργησε κυβερνητική επιτροπή για να διερευνήσει την πολύκροτη υπόθεση του Αμερικανού διακινητή ανηλίκων.

«Τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής περιέχουν πάνω από 1.000 αρχεία που σχετίζονται άμεσα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και περίπου 9.000 που αφορούν τη Μόσχα» τόνισε ο Τουσκ.

Ο Τουσκ δήλωσε σε κυβερνητική συνεδρίαση ότι οι αρχές θα συστήσουν μια ομάδα για να διερευνήσουν τυχόν πιθανές επιπτώσεις στην Πολωνία από τα εγκλήματα του Επστάιν, ιδίως σε σχέση με αυτό που χαρακτήρισε πιθανή εμπλοκή ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

«Όλο και περισσότερες ενδείξεις, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους το ολοένα και πιο πιθανό σενάριο οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να συνδιοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση. Αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι κατέχουν και επιβαρυντικό υλικό για πολλούς ηγέτες που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σήμερα».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι τα αρχεία του Επστάιν «έδειξαν την υποκρισία των δυτικών ελίτ».

«Εδώ, όπως κατάλαβα, ήταν όλοι οι δυτικοί "κήνσορες" που κοίταζαν υποτιμητικά τη Ρωσία και μας έκαναν διαλέξεις για "δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα" σε ενδιαφέρουσες πόζες με εξίσου ενδιαφέροντες συντρόφους αναψυχής», είπε στο Telegram.

