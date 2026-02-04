Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι δύο ρωσικά διαστημικά σκάφη έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 σημαντικών ευρωπαϊκών δορυφόρων.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι πιθανές υποκλοπές, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, ενέχουν τον κίνδυνο όχι μόνο να θέσουν σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες που μεταδίδονται από τους δορυφόρους, αλλά και να επιτρέψουν στη Μόσχα να εκτρέψει τις τροχιές τους ή ακόμη και να τους προκαλέσει συντριβή, σημειώνουν οι Financial Times.

Τα ρωσικά διαστημικά σκάφη παρακολουθούν εντατικά τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους τα τελευταία τρία χρόνια, σε μια περίοδο υψηλής έντασης μεταξύ του Κρεμλίνου και της Δύσης μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι διαστημικές αρχές της Δύσης παρακολουθούν τις δραστηριότητες των Luch-1 και Luch-2, δύο ρωσικών διαστημικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα ύποπτες μανούβρες σε τροχιά παρόμοια με αυτή των δορυφόρων.

Και τα δύο διαστημικά σκάφη έχουν πλησιάσει επικίνδυνα μερικούς από τους σημαντικότερους δορυφόρους της Ευρώπης, οι οποίοι λειτουργούν ψηλά πάνω από τη Γη και εξυπηρετούν την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με δεδομένα και παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια, έχουν παραμείνει κοντά στους δορυφόρους για εβδομάδες, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια. Από την εκτόξευσή του το 2023, το Luch-2 έχει πλησιάσει 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι τα Luch-1 και Luch-2 είχαν σχεδόν σίγουρα ως στόχο να τοποθετηθούν εντός του χώρου που μεταδίδονται τα δεδομένα από επίγειους σταθμούς προς τους δορυφόρους.

Ο αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι ευαίσθητες πληροφορίες δεν είναι κρυπτογραφημένες, επειδή πολλοί από τους δορυφόρους εκτοξεύθηκαν πριν από χρόνια χωρίς δυνατότητες κρυπτογράφησης.

Αυτό τους καθιστά ευάλωτους σε μελλοντικές παρεμβολές -ή ακόμη και ενδεχόμενη συντριβή τους- μόλις αντιγραφούν τα δεδομένα τους.

Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να επεκτείνει τέτοιες δραστηριότητες στο διάστημα και ήδη αναπτύσσει την ικανότητα να το πράξει.

Ενώ η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει παρόμοιες τεχνολογίες, η Ρωσία διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα προγράμματα διαστημικής κατασκοπείας και έχει υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση όσον αφορά τη χρήση διαστημικών σκαφών για την παρακολούθηση δορυφόρων.

«Τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών. Όποιος επιτεθεί μπορεί να παραλύσει ολόκληρες χώρες», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, σε ομιλία του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

