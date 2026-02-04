Επιστρέφει σήμερα (4/02) στην Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου που έγινε σε δρόμο της Ρουμανίας πριν από οκτώ ημέρες με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για τον 20χρονο φίλαθλο ο οποίος παρέμενε σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Η κατάσταση της υγείας του τρίτου τραυματία μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή, με τους θεράποντες γιατρούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Mega.

Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.

Την πληφοροφία μεταφοράς του 20χρονου από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24.

Ο υπουργός υγείας ανέφερε ότι έχει συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του 20χρονου φιλάθλου που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στο οποίο επτά νεαροί φίλαθλοι σκοτώθηκαν.

Πηγή: cnn.gr