Η ρωσική διπλωματία συνεχίζει να ακούει «επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις, αβάσιμες, γεμάτες ρωσοφοβία κατηγορίες εναντίον» της από την ελληνική πολιτική ηγεσία, σύμφωνα με ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόσχα, που απαντά σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη Ρωσία.

«Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων κατοίκων του Ντονμπάς, των περιφερειών της Ζαπαρόζιε και της Χερσώνας, της Κριμαίας και άλλων νότιων περιοχών της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι εδώ και αιώνες ζει σε αυτές τις περιοχές μια πολυάριθμη ελληνική Διασπορά. Είναι τεράστια, ειρηνική, αγαπά την ιστορική πατρίδα της και πάντοτε με κάθε τρόπο ενίσχυε τους δεσμούς και τις επαφές, δεν υπήρξε ποτέ υποκινητής αρνητικών σεναρίων και τάσεων», αναφέρει το ρωσικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του.

Υποστηρίζει ότι η ελληνική πλευρά δεν σκέφτηκε «ότι εκεί ζουν οι αδελφοί και οι αδελφές τους, που έχουν σχέσεις με την Ελλάδα, με τους συγγενείς τους εκεί, οι οποίοι, εξαιτίας των ενεργειών της Αθήνας αποκτούν έναν κολοσσιαίο αριθμό όχι μόνο προβλημάτων, αλλά και προκλήσεων για τη ζωή και την υγεία τους».

Μια ακόμη επιβεβαίωση των ισχυρισμών της χαρακτηρίζει η ρωσική πλευρά τις πρόσφατες «συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς", όπως αναφέρει, "του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και χρήσης πλωτών μη επανδρωμένων μέσων», σημειώνοντας ότι «αυτό το βήμα, όπως και κάθε άλλη αντιρωσική ενέργεια της 'συλλογικής Δύσης' με σκοπό 'να νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης', έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας».

Το ρωσικό ΥΠΕΞ δεν κρύβει την ενόχλησή του γιατί «η Αθήνα προσχώρησε στην πρωτοβουλία PURL για την αγορά από τις ευρωπαϊκές χώρες αμερικανικών όπλων για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αν και προηγουμένως οι Έλληνες δεν βιάζονταν να το πράξουν αυτό», όπως αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι 'αρχαιότεροι σύντροφοι' επεσήμαναν επίμονα αυτή την 'έλλειψη' και σε τελική ανάλυση πέτυχαν τον στόχο τους».

Αναφέρει ότι «το Κίεβο μεθοδικά προσπαθεί να πείσει την ελληνική ηγεσία να μεταφέρει στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, χωρίς να υπολογίζει τις εκτιμήσεις για την αμυντική ικανότητα της ίδιας της Ελλάδας, συστήματα αεράμυνας υψηλής αποτελεσματικότητας ρωσικής και σοβιετικής παραγωγής, με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας».

Κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ «όλα τα ανωτέρω δείχνουν ξεκάθαρα τον νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το Υπουργείο προσθέτει πως «ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, για να το θέσουμε ήπια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της κοινής γνώμης που ανέθεσε η εφημερίδα 'Καθημερινή' τον Ιούλιο του 2025, το 72% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η Αθήνα θα άξιζε να λάβει ουδέτερη θέση στην ουκρανική σύγκρουση», σημειώνει.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών «με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Καταστράφηκε ένας ολόκληρος όγκος της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, αρχίζοντας από την πολιτική και την οικονομία και καταλήγοντας στον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό τομέα. Έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση της επίσημης Αθήνας προς τη χώρα μας».

Η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ συνέπεσε με την πληροφορία ότι ουκρανικό εναέριο μη επανδρωμένο χτύπησε την 1η Φεβρουαρίου μονοκατοικία στο ελληνικό χωριό Σαρτανά στα περίχωρα της Μαριούπολης, όπου σκοτώθηκε μία μητέρα με τον μικρό γιο της ελληνικής καταγωγής. Η θυγατέρα της οικογένειας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων του Σαρτανά Νατάλια Παπακίτσα.

