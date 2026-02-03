Ο στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε ότι έσπασε σήμερα τη σχεδόν τριετή πολιορκία της πόλης Καντούγκλι, στη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Νότιου Κορντοφάν, που είχε κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού.

Ο πόλεμος μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχει προκαλέσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, με τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, από τον Απρίλιο του 2023. Το μέτωπο πλέον έχει μετακινηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν, όπου οι RSF ξεκίνησαν την επίθεσή τους μόλις τελείωσε η εποχή των βροχών, στα τέλη του περασμένου έτους.

«Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Θεού, οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις σας και οι δυνάμεις που τις στηρίζουν, κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο Καντούγκλι-Νταλάνι, έπειτα από ηρωική μάχη» ανέφερε ο στρατός.

Το Καντούγκλι και το γειτονικό Νταλάνι ήταν υπό πολιορκία σχεδόν από την έναρξη του πολέμου. Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφού το SPLM-N (Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα του Βόρειου Σουδάν), που ελέγχει εδάφη στο Κορντοφάν και αλλού, ενώθηκε με τις RSF πέρυσι.

Η πολιορκία του Νταλάνι έσπασε την περασμένη εβδομάδα.

Και στις δύο πόλεις ο πληθυσμός μαστίζεται από λιμό. Παρά την άρση της πολιορκίας, οι επιθέσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίζονται, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Ιατρικές και στρατιωτικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι παραστρατιωτικοί βομβάρδισαν την πόλη και ότι όλοι οι δρόνοι, εκτός από έναν, καταρρίφθηκαν. Άλλη πηγή, από το νοσοκομείο του Καντούγκλι, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς.

Ο Γιαν Έγκελαντ, ο επικεφαλής του Νορβηγικού Προσφυγικού Συμβουλίου, είπε ότι έγινε μάρτυρας «των μαζικών, ανεξέλεγκτων δεινών» που υπέστησαν οι άνθρωποι που διέφυγαν από το Καντούγκλι και έφτασαν σε καταυλισμούς, σε εδάφη που ελέγχει το SPLM-N. «Οι μητέρες επαναλαμβάνουν την ίδια ιστορία. Οι δρόνοι χτυπάνε τα σπίτια τους, τα οποία καίγονται, και εκείνοι φεύγουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, αφού λιμοκτονούσαν επί μήνες», είπε ο Έγκελαντ στο πρακτορείο Reuters. Οι αφηγήσεις τους είναι παρόμοιες με εκείνες των κατοίκων της Αλ Φάσερ, που έπεσε στα χέρια των RSF τον Οκτώβριο.

Ελάχιστες ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν ακόμη στο Καντούγκλι ή σε άλλες περιοχές του Νότιου Κορντοφάν. Λόγω της πολιορκίας οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύτηκαν: ένα κιλό αλεύρι έφτασε τις 80.000 σουδανικές λίρες (περίπου 22 δολάρια). Η τιμή αυτή είναι απαγορευτική για πάρα πολλούς Σουδανούς, που αναγκάστηκαν να τρώνε φύλλα για να επιβιώσουν. Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστα φάρμακα και γιατροί.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πάνω από το 80% των 147.000 κατοίκων του Καντούγκλι έχει εγκαταλείψει την πόλη.

Η προέλαση του στρατού οφείλεται εν μέρει στη διακοπή των γραμμών ανεφοδιασμού των RSF από τη Λιβύη προς το Κορντοφάν, σύμφωνα με πηγές του στρατού και του SPLM-N. Σύμφωνα με το Reuters, η Αίγυπτος ανέπτυξε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε έναν διάδρομο προσαπογείωσης κοντά στα σύνορά της με το Σουδάν και τη Λιβύη, ένδειξη, σύμφωνα με ειδικούς και αξιωματούχους, της εντονότερης εμπλοκής της στο Σουδάν. Το αεροδρόμιο Κούφρα της Λιβύης, βασικός κόμβος για τον ανεφοδιασμό των RSF, ανακοίνωσε στις 16 Ιανουαρίου ότι θα κλείσει για έναν μήνα για ανακαίνιση, ωστόσο η διεύθυνσή του διαψεύδει ότι αυτό σχετίζεται με τον πόλεμο στο Σουδάν.

Η Αίγυπτος δεν έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι στηρίζει τον στρατό του Σουδάν, αλλά δηλώνει ότι η εθνική ασφάλειά της συνδέεται άμεσα με εκείνη της γειτονικής της χώρας.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters είπαν ότι η προέλαση του στρατού οφείλεται αφενός στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αφετέρου στις συμμαχικές, ένοπλες ομάδες που στρατολογήθηκαν πρόσφατα από τις τοπικές φυλές των Νούβιων.

Ο Έγκελαντ σημείωσε ότι η αλλαγή στις γραμμές του μετώπου δεν έχει ανακουφίσει τα δεινά των αμάχων ενώ παράλληλα οι προσπάθειες μιας ειρηνικής διευθέτησης, εκ μέρους των ΗΠΑ, απέτυχαν.

«Η διπλωματία της ειρήνης δεν εμπόδισε τους ένοπλους, ανελέητους άνδρες να κάνουν ό,τι θέλουν με τους αμάχους, στους οποίους επιτίθενται αφού προηγουμένως τους λιμοκτονήσουν», είπε.

Τον περασμένο μήνα ο στρατός έλαβε μια νέα ειρηνευτική πρόταση εκ μέρους των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, αλλά προς το παρόν δεν έχει δώσει συνέχεια.

«Θα απαντήσουμε σε όλες τις εκκλήσεις για ειρήνη, αλλά δεν θα ξεπουλήσουμε το αίμα του σουδανικού στρατού», είπε σήμερα ο στρατηγός και ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, μιλώντας στη σαουδαραβική τηλεόραση Al Arabiya. «Ούτε εκεχειρία, ούτε κατάπαυση του πυρός, όσο οι SRF ελέγχουν πόλεις», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ