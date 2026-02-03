Η τοποθεσία της επικείμενης συνάντησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει αδιευκρίνιστη, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο Middle East Eye ότι η συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, ενδέχεται τελικά να διεξαχθεί εκτός Τουρκίας. Όπως σημειώνουν, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Άγκυρα: προτεραιότητα το «ειρηνευτικό τραπέζι»

«Η ακριβής τοποθεσία της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος στο MEE, προσθέτοντας: «Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι η δημιουργία ενός τραπεζιού για την ειρήνη. Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε όπου δημιουργηθεί το διπλωματικό τραπέζι».

Ιρανικός σκεπτικισμός

Οι αμφιβολίες που εξέφρασαν τουρκικές πηγές έρχονται μετά από μια σειρά σκεπτικιστικών σχολίων, που έκανε στο Reuters μια ιρανική διπλωματική πηγή.

Η πηγή ανέφερε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση θα δείξει, εάν οι ΗΠΑ «προτίθενται να διεξάγουν σοβαρές και προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα» συνομιλίες, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν ήταν «ούτε αισιόδοξο ούτε απαισιόδοξο» σχετικά με τις προοπτικές της συζήτησης.

Κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης

Ιρανοί διπλωμάτες έχουν ήδη αποκλείσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

Πρώτες συνομιλίες μετά τις αμερικανικές επιδρομές

Εφόσον πραγματοποιηθούν, οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποφυγή ευθείας σύγκρουσης θα είναι οι πρώτες από τότε που οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο καλοκαίρι.

Πεζεσκιάν: διαπραγματεύσεις με προϋποθέσεις

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με ανάρτησή του στο X, δηλώνοντας: «Έχω δώσει εντολή στον υπουργό Εξωτερικών μου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον – ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από απειλές και παράλογες προσδοκίες – να επιδιώξει δίκαιες και ισότιμες διαπραγματεύσεις, καθοδηγούμενες από τις αρχές της αξιοπρέπειας, της σύνεσης και της σκοπιμότητας».

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες εγκρίθηκαν κατόπιν «αιτημάτων φιλικών κυβερνήσεων στην περιοχή» και ότι «θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των εθνικών μας συμφερόντων».