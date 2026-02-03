Μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης τέθηκε υπό έλεγχο και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για το σβήσιμο του καπνού δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης μιλώντας στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, τόνισε ο Μοχάμεντ Μπεχνία, διοικητής επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πρωινή ώρα σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα.

Εικόνες έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και να σκεπάζουν τη γύρω περιοχή.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι πυροσβέστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες.





The destructive aftermath of a massive fire at a market in western Tehran. pic.twitter.com/vl5EzWpgjg — Tehran Times (@TehranTimes79) February 3, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ