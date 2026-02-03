Το έγγραφο με τίτλο «The 2nd U.S. Invasion Plan», ολοκληρωμένο τον Αύγουστο του 2024, δείχνει ότι η στρατιωτική ηγεσία του Βιετνάμ βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι ως σύμμαχο αλλά ως πιθανή “belligerent” (εμπόλεμη δύναμη) και ενδεχόμενο επιτιθέμενο, παρά την πρόσφατη στρατηγική προσέγγιση των δύο χωρών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Associated Press.





Ανάμεσα σε διπλωματία και δισπιστία



Τον Σεπτέμβριο του 2023, κατά το ίδιο ρεπορτάζ το Βιετνάμ και οι ΗΠΑ αναβάθμισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις σε Περιεκτική Στρατηγική Συνεργασία, ένα επίπεδο που σημαίνει στενότερη συνεργασία σε οικονομία, ασφάλεια και πολιτική. Ωστόσο, το εσωτερικό στρατιωτικό έγγραφο δείχνει ότι πίσω από τα χαμόγελα των ηγετών υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στο στρατιωτικό κατεστημένο του Ανόι.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ανεξάρτητης ομάδας Project 88, οι στρατιωτικοί εκφράζουν φόβους ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος στο Βιετνάμ — κάτι που συνδέουν με εμπειρίες από χώρες όπως η Ουκρανία και οι Φιλιππίνες.

Ο φόβος της «χρωματισμένης επανάστασης»



Το έγγραφο περιγράφει ως πιθανό σενάριο τη χρήση «μη συμβατικών μορφών πολέμου», όπως πολιτικές παρεμβάσεις ή επιρροές που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς στο Ανόι, παρά έναν παραδοσιακό στρατιωτικό πόλεμο. Αυτές οι ανησυχίες, σύμφωνα με τους συντάκτες του σχεδίου, πηγάζουν από την ευρύτερη αμερικανική στρατηγική για την αντιμετώπιση της Κίνας στην περιοχή του Ειρηνικού — μια στρατηγική που το Βιετνάμ αντιλαμβάνεται με μείγμα δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας.

Εσωτερικές διαφορές και διεθνείς αντιδράσεις



Η δημοσίευση αυτού του εγγράφου ρίχνει φως στις εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε μεταρρυθμιστές και συντηρητικές πτέρυγες στο Βιετνάμ, όπου η στρατιωτική ηγεσία δείχνει μεγαλύτερη καχυποψία προς τις ΗΠΑ από ό,τι η πολιτική ηγεσία.

Παρά την ανησυχία για τις ΗΠΑ, το έγγραφο δεν παρουσιάζει την Κίνα ως τον πρωταρχικό εξωτερικό εχθρό. Η Κίνα παραμένει σημαντικός περιφερειακός ανταγωνιστής, αλλά όχι με την ίδια οξεία αίσθηση απειλής που εκφράζουν κάποιες στρατιωτικές βαθμίδες για την Ουάσιγκτον.

Στρατηγικό πλαίσιο



Η αποκαλυπτική φύση του εγγράφου γίνεται αντιληπτή στο ευρύτερο πλαίσιο μιας εντεινόμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας στην Ασία. Οι δύο δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε μια σειρά οικονομικών και στρατηγικών κινήσεων, από δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας μέχρι προσπάθειες για ενίσχυση στρατιωτικών δεσμών με περιφερειακούς συμμάχους.

Αυτό το έγγραφο και η δημοσίευσή του θέτουν ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι χώρες του Ειρηνικού την στρατηγική συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων — και μέχρι ποιο σημείο το παρελθόν και οι φόβοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικών ασφαλείας στο σήμερα.

